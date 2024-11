Monza, cantiere all’ex Tpm: il nuovo Spazio 37 e poi la Casa di comunità

Serviranno dieci mesi di lavoro, che potrebbero salire a dodici in caso di maltempo prolungato, per costruire il nuovo Spazio 37 di Monza: il cantiere per la realizzazione del dormitorio, che sostituirà quello attivo da alcuni anni nella palazzina di via Borgazzi un tempo occupata dagli uffici della Tpm, è partito alcuni giorni fa.

Monza, cantiere all’ex Tpm: come sarà il nuovo Spazio 37

Gli operai, che hanno demolito quel che restava del fabbricato crollato durante i nubifragi del luglio 2023 ed estirpato le sterpaglie cresciute nel corso degli anni, a breve inizieranno gli scavi per realizzare l’edificio in legno lamellare che occuperà 380 metri quadri: al pianterreno saranno allestite la camere riservate a quattro donne, gli spazi per l’accoglienza, il refettorio, la lavanderia, l’infermeria e i servizi mentre il primo piano sarà destinato alle stanze con venti posti letto per gli uomini. All’esterno sarà creato un piccolo giardino, con tavoli e panchine, che si affaccerà sull’ingresso pedonale di via Borgazzi: i veicoli, invece, entreranno da via Gorizia.

Monza cantiere nuovo Spazio 37 – foto Radaelli

Monza, cantiere all’ex Tpm: palazzina a ridotto impatto energetico, «un luogo ordinato per aiutare a riprendere il cammino»

La palazzina, a ridotto impatto energetico grazie ai pannelli fotovoltaici e al riscaldamento a pompe di calore, è finanziata dal pnrr con 1.260.000 euro e dal Comune con altri 170.000: «Il nuovo Spazio 37 consentirà di migliorare i servizi rivolti agli ospiti – ha affermato lunedì il sindaco Paolo Pilotto durante un sopralluogo – è indispensabile lavorare sul versante delle relazioni, e non solo del presidio, per evitare che la marginalità sfoci nell’illegittimità. Un luogo ordinato, dignitoso e caldo può aiutare a riprendere il cammino» chi si è ritrovato a vivere per strada per svariati motivi.

Lo Spazio 37, ha aggiunto, accoglie anche la maggior parte delle persone che la notte si accampavano in piazza Cambiaghi: chi ha rifiutato l’aiuto dei servizi sociali si è, invece, spostato tra le vie Lecco e Libertà. Gli operatori, ha proseguito, monitoreranno con attenzione la piazza dopo la sua riapertura al termine della riqualificazione.

Monza, cantiere all’ex Tpm: la Casa di comunità dell’Asst Brianza

Accanto al dormitorio sorgerà la Casa di comunità che sarà costruita dall’Asst Brianza con i fondi del Pnrr: «Siamo riusciti a ottenere dalla Regione uno stanziamento aggiuntivo di 800.000 euro – ha spiegato il vicesindaco Egidio Longoni – il milione e 600.000 euro iniziale rischiava, infatti, di non essere sufficiente ad arredare entrambi i piani previsti dal progetto». L’amministrazione ha concesso all’azienda ospedaliera di Vimercate il terreno in diritto di superficie gratuito per 33 anni: «Il piano di governo del territorio – ha commentato Pilotto – individua la ex Tpm come area da valorizzare. Avremmo potuto venderla ai privati e incassare la somma, invece abbiamo preferito destinarne almeno un terzo a servizi pubblici».

Le abitazioni potrebbero, invece, essere costruite nella porzione più vicina agli ex uffici: circa 10.000 metri quadri, ha ipotizzato il sindaco, potrebbero essere girati al San Gerardo come permuta per la zona delle “ortaglie” interna al comparto dell’ospedale Vecchio che l’amministrazione è intenzionata a mantenere a verde.