Monza, cambio al vertice di Strade Sicure: Martinelli lascia per Mazzei

Cambio al vertice dell’operazione Strade Sicure, il presidio dell’Esercito che da anni opera anche a Monza e provincia in servizi di presidio e pattugliamento e di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, in particolare nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo brianzolo: il testimone del colonnello Andrea Martinelli, Comandante del Reggimento di artiglieria terrestre “a cavallo”, in procinto di lasciare la guida del Raggruppamento Lombardia Trentino Alto Adige, che si occupa appunto di Strade Sicure, sarà preso dal colonnello Terenzio Mazzei.

Strade Sicure a Monza e in Brianza: il ringraziamento del prefetto al colonnello Martinelli

Martedì 2 dicembre, in mattinata, il prefetto di Monza e della Brianza Enrico Roccatagliata ha incontrato in Prefettura il Colonnello Andrea Martinelli al quale ha rivolto un ringraziamento “per l’attento e fruttuoso lavoro svolto in coordinamento con le Forze di Polizia, che ha rappresentato un importante contributo per la tutela della sicurezza dei cittadini monzesi e brianzoli”. Roccatagliata ha inoltre augurato a Mazzei un proficuo lavoro, “certo di proseguire l’ottima collaborazione realizzata in questi anni con i contingenti militari impegnati”.