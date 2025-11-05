Monza, cade da una impalcatura: soccorso un operaio 62enne

Tanta paura in mattinata, mercoledì 5 novembre, a Monza, dopo che un 62ennne è precipitato da una impalcatura in un cantiere edile, in via Marelli. L’operaio è stato inizialmente soccorso in codice rosso, dopo l’allarme, da personale paramedico inviato dal 118. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse ai soccorritori meno gravi del previsto e l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

Sul posto, per refertare l’infortunio sul lavoro e cercare di stabilirne le cause, presente personale della Ats Brianza insieme a agenti della Questura di Monza e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale.