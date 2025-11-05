Monza Cronaca

Monza, cade da una impalcatura: soccorso un operaio 62enne

Infortunio sul lavoro in via Marelli. Personale paramedico ha soccorso il 62enne portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo.
di
MONZA Pronto soccorso
Il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza Fabrizio Radaelli

Tanta paura in mattinata, mercoledì 5 novembre, a Monza, dopo che un 62ennne è precipitato da una impalcatura in un cantiere edile, in via Marelli. L’operaio è stato inizialmente soccorso in codice rosso, dopo l’allarme, da personale paramedico inviato dal 118. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse ai soccorritori meno gravi del previsto e l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

Sul posto, per refertare l’infortunio sul lavoro e cercare di stabilirne le cause, presente personale della Ats Brianza insieme a agenti della Questura di Monza e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags