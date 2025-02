Monza piace alla gente che piace e che ha una robusta disponibilità economica per acquistare una bella casa. Un dettaglio decisamente non secondario, nella situazione attuale. Perché i prezzi, in un anno, sono aumentati del 7,2%, 1,9% in media nell’ultimo semestre. Una delle tendenze che è stata esaminata ed evidenziata dall’indagine semestrale svolta dall’Ufficio studi dell’agenzia La Lombarda, Immobili & Aziende. Le rilevazioni dimostrano come il mercato immobiliare residenziale di Monza sia sempre dinamico. Dal 2021 al 2024, per esempio, gli scambi annui sono sempre stati superiori a 2mila.

Nel 2020, invece, le unità abitative acquistate erano state 1.751. Il tasso di assorbimento si era fermato al 60,3%. Il mercato cambia prepotentemente marcia l’anno seguente: gli appartamenti scambiati sono 2.197, per un tasso di assorbimento pari all’84,4%. Il tasso salirà ancora nei tre anni successivi: dall’86,5% relativo al 2022 (per 2.164 abitazioni), si passerà al 92,0% del 2023 e al 91,6% dello scorso anno.

Monza, boom dei prezzi delle case: gli scambi negli ultimi anni

In questi ultimi due anni gli scambi hanno toccato quota, rispettivamente, 2.161 e 2.185. Numeri e percentuali nettamente superiori a quelli riscontrati solo una decina di anni fa: nel 2012 gli scambi erano stati solo 1.127, l’anno dopo erano scesi a 1.006. Monza, sotto questo di vista, in tempi recenti si è concessa pure il lusso di battere Milano. Il sorpasso è ovviamente avvenuto percentualmente, e non in termini numerici assoluti. In pratica, sempre in base alla “fotografia” scattata da La Lombarda, Immobili & Aziende, nel 2023 e nel 2024 il numero di abitazioni compravendute nella metropoli milanese è sceso, rispettivamente, del 13,2% e dell’8,5% (dato riferito ai primi nove mesi dell’anno). Le unità abitative passate di mano erano state 24.832 e 22.717. Nello stesso periodo Monza aveva accusato un lievissimo calo due anni fa (-0,2%), ma aveva poi fatto segnare un incremento dell’1,1% nel 2024. Il dato positivo è in controtendenza nei confronti delle dinamiche registrate nella cosiddetta provincia allargata, comprendente le aree della Brianza e del Lodigiano, di Monza e Lodi città (-2,0%).

Monza, boom dei prezzi delle case: l’effetto Qualità della vita e M5

L’indagine prova a spiegare come Monza sia diventata particolarmente attrattiva per i potenziali abitanti e per gli operatori del settore. «Monza – viene spiegato – ha guadagnato cinque posizioni nella classifica delle città dove si vive meglio, stilata dal quotidiano il Sole 24 Ore. Ora è in quarta posizione».

Il tanto atteso arrivo della metropolitana, finora dimostratosi un concreto miraggio, dovrebbe inoltre contribuire all’aumento dell’appetibilità della città. Intanto, importanti investitori hanno fatto rotta su Monza e hanno affidato a prestigiosi studi di architettura la progettazione di rilevanti interventi edilizi. Il comparto edilizio locale aveva la capacità di mettere ogni anno sul mercato in media 300-350 appartamenti finiti. Ma d’ora in poi il discorso potrebbe essere diverso.