Il Comune di Monza spenderà 36.367 euro per bonificare i terreni confiscati alla mafia in via Marelli, a San Fruttuoso. L’intervento, che dovrà terminare entro il 28 febbraio 2024, sarà effettuato dagli operai dell’Impresa Sangalli che dovranno rimuovere e trasportare agli impianti di trattamento le macerie edili accumulate nel corso degli anni, i materiali in plastica di diverso tipo, i pannelli coibentati con poliuretano espanso, i resti di infissi in legno e in pvc, i metalli, gli ingombranti di varia natura.

Monza: bonifiche per i terreni confiscati alla mafia, aree di fronte al civico 44 acquisite nel patrimonio di piazza Trento Trieste

Le aree, di fronte al numero civico 44, saranno acquisite nel patrimonio di piazza Trento e Trieste e destinate a progetti di rilievo istituzionale, comunitario o sociale.