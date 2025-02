Monza, arrestata coppia di truffatori: lui in casa a rubare a un’anziana, lei a fare da palo

Uno si sarebbe intrufolato a casa di una anziana con una scusa e le avrebbe rubato soldi e gioielli. L’altra sarebbe rimasta per strada a fare da “palo” con una chiamata telefonica in corso all’appartamento preso di mira per tenere occupata la linea ed evitare sorprese. Arrestata una coppia di presunti truffatori a Monza. A incastrarli la provvidenziale telefonata di un cittadino alla centrale operativa della Questura, la segnalazione di un’auto sospetta con a bordo una coppia, descritta dettagliatamente.

Monza, presunti truffatori arrestati: provvidenziale la segnalazione

All’arrivo sul posto, sabato 15 febbraio attorno alle 17, i poliziotti avrebbero visto l’uomo descritto uscire da un palazzo. La donna, poco distante, accanto alla vettura segnalata nella telefonata, con l’aria di controllare i dintorni. Appena la coppia è salita sulla vettura la pattuglia l’ha bloccata. Nell’auto è stato trovato un cofanetto: dentro gioielli, orologi e 680 euro in un portafogli. E poi un telefonino con una chiamata in corso del quale l’uomo, alla vista dei poliziotti, avrebbe cercato di disfarsi.

Monza: i poliziotti scoprono l’appartamento svaligiato

La provenienza del cofanetto è stata presto svelata: i poliziotti sono entrati nel palazzo e, giunti all’appartamento di una anziana, classe 1939, la donna ha raccontato che poco prima si era presentato alla porta un uomo “dalla corporatura robusta, con un cappello nero ed occhiali da sole”, che con futili motivi si era introdotto in casa. Nei locali, perlustrati dagli agenti, è emerso con evidenza il suo passaggio: cassetti e armadi aperti e il contenuto riverso a terra. Appena hanno mostrato alla donna il cofanetto e il suo contenuto l’avrebbe subito riconosciuto. Nell’abitazione, poi, il telefono aveva la cornetta ancora alzata e con una conversazione attiva da circa 40 minuti.