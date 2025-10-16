A Monza approvato il piano attuativo dell’area “Ex Buon Pastore”, l’area dismessa da anni in via Cavallotti. Il Piano Attuativo dà l’avvio alla riqualificazione di un’area storica della città. L’area d’intervento è pari a circa 28.400 metri quadrati: una parte consistente sarà destinata a uso pubblico, con la creazione di un parco urbano aperto alla cittadinanza con percorsi pedonali, zone di sosta e spazi per bambini e famiglie. La nuova configurazione dell’area integrerà memoria storica e architettura contemporanea.

Monza: approvato il piano attuativo dell’area “Ex Buon Pastore”, cosa prevede

Il Comune riceverà un’area verde di oltre 11mila metri quadrati, la “Chiesa Panottica” e un edificio con portico, che saranno destinati ad attività culturali. Circa 800 metri quadrati saranno destinati a fini commerciali per locali di ristorazione e negozi di vicinato in forma singola. I lavori, una volta avviata la fase esecutiva, avranno una durata di 7 anni. La Chiesa Panottica, la piazza e una porzione di parco verranno però completati in 18 mesi dalla firma della convenzione.