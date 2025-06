Monza: anziana borseggiata e poi la fuga in auto contromano, due arresti della Polizia

Borseggio violento nel parcheggio di un supermercato di Monza. I due presunti responsabili sono stati arrestati per rapina. L’episodio è accaduto sabato 31 maggio in via della Guerrina, nel parcheggio del supermercato Iper la Grande I. In azione due peruviani di 37 e 40 anni che hanno affrontato una anziana: nel borseggiarla l’hanno spinta facendole perdere l’equilibrio. Personale di vigilanza del supermerato ha subito chiamato il 112 e dalla Questura è stata inviato sul posto alcune volanti.

Monza, un 37enne e un 40enne arrestati per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

Gli agenti al loro arrivo hanno visto uno dei rapinatori salire su un’auto e tentare la fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento lungo viale Stucchi e viale delle Industrie. Bloccati dal traffico i fuggitivi, giunti in viale Marconi hanno superato lo spartitraffico e proceduto per un tratto in contromano verso Sesto salvo poi abbandonare il veicolo e proseguire la fuga a piedi. Raggiunti dagli agenti avrebbero opposto resistenza con pugni e gomitate per cercare di divincolarsi. Bloccati definitivamente sono stati portati in Questura. Identificati sono risultatio entrambi regolari in Italia e senza fissa dimora, già noti per reati specifici. Sono stati quindi tratti in arresto per rapina impropria e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sottoposti a rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e sono stati tradotti nella casa circondariale di via Sanquirico.