Monza, all’esame per la patente con auricolare e telefonino: denunciato un 33enne

Un piccolo auricolare all’orecchio e un telefono cellulare addosso con i quali avrebbe cercato di farsi suggerire le risposte dell’esame teorico per la patente in corso alla Motorizzazione di Monza, lunedì 10 novembre. Il candidato, un 33enne egiziano residente a Milano, è stato denunciato a piede libero per i resti di “falsità materiale e ideologica commessa da privato in atto pubblico” e “uso di artifici per conseguire un atto pubblico”.

Polizia alla Motorizzazione di Monza: “auricolare e telefonino per farsi suggerire le risposte”

A intervenire, dopo una segnalazione alla centrale operativa della Questura, è stata una pattuglia della Squadra Volante. Il 33enne si era presentato alla Motorizzazione monzese per sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente B. Oltre all’auricolare in un orecchio, durante una perquisizione personale il 33enne è stato anche trovato in possesso di un telefono cellulare “utilizzato presumibilmente per comunicare con soggetti esterni durante lo svolgimento dell’esame” precisa la Questura. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.