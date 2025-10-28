È chiuso da quasi quattro anni e il suo recupero era stato annunciato nell’autunno 2024 in consiglio comunale. Ora i tempi sono maturi: partono nella prima settimana di novembre i lavori di manutenzione straordinaria dell’Infopoint turistico di via Arosio, davanti alla stazione ferroviaria. L’intervento di restauro e manutenzione straordinaria era stato approvato dalla Giunta comunale e prevede una serie di opere necessarie per il completo ripristino della struttura, chiusa dopo che la caduta di un ramo aveva danneggiato la copertura.

Monza: al via la manutenzione straordinaria dell’Infopoint davanti alla stazione, previsti in 10 settimane

Sono lavori da 40.000 euro, che dureranno circa dieci settimane, per un progetto che prevede “la sostituzione integrale del manto di copertura e dei pluviali, il ripristino delle travi e degli elementi lignei danneggiati, il rifacimento degli intonaci e delle cornici, la sistemazione degli infissi e delle superfici vetrate, oltre a interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitari e di climatizzazione, e alla tinteggiatura interna ed esterna con finitura antigraffito“. Previste, nel corso delle opere, verifiche per ulteriori interventi sull’impianto elettrico, d’illuminazione esterna e di videosorveglianza. All’interno sarà effettuata l’imbiancatura di pareti e soffitti, mantenendo i toni cromatici originari e completando il restauro con piccoli interventi di finitura e manutenzione diffusa.

«Ci eravamo impegnati a realizzare questo intervento e ora finalmente i lavori possono partire – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti – Quello davanti alla stazione è un piccolo edificio storico, ma di grande valore simbolico e funzionale per la città. Il suo recupero restituirà alla comunità un punto di accoglienza e di presidio rinnovato e sicuro, contribuendo al decoro urbano e alla valorizzazione di una delle principali porte d’ingresso a Monza».

Monza: al via la manutenzione straordinaria dell’Infopoint davanti alla stazione, edificio storico e servizio turistico dal 2015 fino alla chiusura

Il danno provocato dalla caduta del ramo risale al maggio 2022 e, per partire, l’intervento ha dovuto essere autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio della provincia di Monza e Brianza. L’Infopoint infatti è in un piccolo padiglione di impianto neoclassico, costruito tra il 1882 e il 1889 in contemporanea con la realizzazione della nuova stazione ferroviaria.

L’edificio è inserito nel “Repertorio degli Edifici Antichi e di Valore Testimoniale” del Comune di Monza e, in quanto costruzione ultracentenaria, è soggetto alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Era diventato punto di informazione turistica nel 2015, strategico per la posizione a ridosso della stazione e in collegamento con corso Milano.