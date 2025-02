Grande ritorno dei giochi sportivi studenteschi a Monza. Nei giorni scorsi la palestra del Nei ha ospitato il “3×3” di basket che ha coinvolto circa 150 ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Sul campo si sono sfidati Zucchi, Hensemberger, Bianconi, Olivetti, Ipsia Ferrari, Porta, Nanni Valentini. Il livello tecnico a detta dei docenti è stato molto alto e tutti hanno espresso grande entusiasmo affrontandosi con il massimo fair play.

Monza: agli studenteschi di basket 3×3 vince il fair play, i risultati del campo

La finale femminile, coinvolgente e di grande livello tecnico, ha visto salire sul gradino più alto del podio il Porta che ha battuto il Nanni Valentini. Medaglia di bronzo per le studentesse del Bianconi.

Nella categoria Allievi netta predominanza dell’Hensemberger che ha dominato su Porta e Nanni Valentini. Molto bene gli alunni della scuola di via Berchet anche nella categoria juniores, battuti solo dal Porta, salito sul gradino più alto del podio. Anche in questo caso il livello tecnico espresso è stato molto elevato e all’insegna del massimo rispetto dell’avversario, tanto che i due alunni di Zucchi e Bianconi nominati supervisori delle partite non sono mai dovuti intervenire.

Monza: agli studenteschi di basket 3×3 vince il fair play, i docenti

Il coordinatore delle attività sportive, il docente del liceo Zucchi Francesco Timolati, ha avuto il supporto dei colleghi e di alcuni ex, “pensionati”, come Francesco Illiano, storico insegnante di riferimento nelle competizioni sportive studentesche. Nei prossimi mesi ci saranno analoghe iniziative dedicate al volley e all’atletica, sempre con un solo obiettivo: “Insegnare il rispetto e i sani valori dello sport ai giovani”.