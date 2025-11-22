Nella notte del 19 novembre, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il pronto soccorso del Policlinico di Monza, a seguito della segnalazione giunta alla centrale operativa da parte di un equipaggio del 118, che riferiva di un’aggressione ai danni di un soccorritore durante un servizio di emergenza. Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, individuavano un uomo in evidente stato di agitazione dovuta all’assunzione di alcool, che aveva poco prima colpito con un pugno al volto un operatore sanitario, mentre lo soccorreva, procurandogli una lesione giudicata guaribile in 14 giorni. Il soggetto, nonostante la presenza degli operatori della Polizia di Stato, manteneva un atteggiamento ostile e non collaborativo, tentando ripetutamente di sottrarsi al controllo e opponendo resistenza ai poliziotti impegnati nella messa in sicurezza dell’area e del personale presente.

Polizia di Stato: l’uomo è già gravato di precedenti penali e di polizia

L’uomo veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Monza e della Brianza, dove, a seguito degli accertamenti foto-dattiloscopici, risultava essere un cittadino di nazionalità romena di 27 anni, privo di fissa dimora, gravato da precedenti penali e di polizia e privo di documenti. Al termine delle attività previste, veniva tratto in arresto per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni di personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni.

Polizia di Stato: il giudice ha disposto la custodia cautelare

L’arrestato veniva infine trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata dello stesso 19 novembre veniva presentato al tribunale su richiesta della procura della Repubblica di Monza per la convalida dell’arresto e lo svolgimento del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza oltre alla convalida dell’arresto, il giudice disponeva anche la custodia cautelare in carcere.