Mongol Rally: il team TiramiTu terzo sul podio con la Fiat Vincenzina

Il team Tirami.Tu conclude al terzo posto il Mongol Rally e porta la mitica Vincenzina sul podio. Carlo Sucameli, 33 anni di Muggiò con Andrea Tarantino e Fabio Dell’Acqua, entrambi di Milano, hanno concluso il tragitto percorribile del Mongol Rally in terza posizione. Un finale ancora da convalidare a tutti gli effetti, perché il rally si è dovuto fermare ufficialmente in Kazakistan per ragioni di sicurezza imposte dalla guerra russo ucraina.

«Ma noi non ci fermiamo – hanno ribadito i tre amici in un video qualche giorno fa – l’obiettivo era la Mongolia e la Mongolia sarà». Il viaggio avventuroso in paesi sconosciuti, tra paesaggi desolati è proseguito per altri 3000 chilometri e nel pomeriggio di giovedì 22 agosto hanno annunciato in una storia su Instagram il loro arrivo a Ulaanbaatar in Mongolia: “Milano-Ulaanbaatar in Fiat 127. Siamo arrivati!”

Mongol Rally: il team TiramiTu terzo sul podio con Vincenzina, 13mila chilometri attraverso sedici paesi

Novelli Marco Polo in sella alla loro mitica 127 rossa, i tre amici avevano un obiettivo alla partenza e quello è rimasto a dispetto dei cambiamenti di programma imposti da eventi esterni. Ed ora potranno davvero dire: “Ce l’abbiamo fatta”.

Mongol Rally Team Tiramitù con Sucameli Muggiò auto Vincenzina

Partito il 12 luglio da Milano, il team Tirami.Tu (un nome che omaggio il dolce più amato dai ragazzi) ha raggiunto il punto di raccolta, vicino Praga, per poi iniziare il percorso di circa di tredicimila chilometri che ha attraversato sedici paesi: Repubblica Ceca, alla Bulgaria, Serbia, Iran, Turchia, Turkmenistan, e poi ancora Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan poi verso la Mongolia. Ideato dalla società The Adventurists di Bristol, il Mongol Rally si svolge dal 2004, si è fermato solo durante la pandemia.

Per quest’ultima edizione, il traguardo è stato portato, in via del tutto eccezionale, in Kazakistan in seguito della guerra in Ucraina, e al problema dei visti russi per i partecipanti inglesi. Si può partecipare solo con veicoli di almeno 10 anni e con una cilindrata inferiore ai 1300 cm cubi. Il team Tirami.Tu ha potuto contare su una Fiat 127 rossa del 1979, acquistata appositamente per questo obiettivo da un pensionato di Caronno Pertusella lo scorso anno al costo di tremila euro. Targata Vicenza è stata ribattezzata “Vincenzina”. Una cinquantina gli equipaggi alla partenza a luglio, non sono mancate le defezioni lungo il tragitto, perché il percorso era davvero arduo. Ma Vincenzina ha retto più che dignitosamente consentendo al Team “Tirami.Tu” anche di salire sul podio. Carlo, Andrea e Fabio sono gli unici italiani ad essere riusciti a concludere nei primi tre.