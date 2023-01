Mondo Convenienza annuncia di voler assumere 19 addetti alla vendita a Lissone

Sono diciannove le posizioni lavorative che Mondo Convenienza, multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo, ha annunciato di voler coprire per il suo store di Lissone. L’azienda annuncia di voler proseguire la strategia di crescita in Italia con un nuovo ampio programma di recruiting. Il Gruppo, presente in Italia con 46 punti vendita e 41 hub logistici, ha avviato un nuovo piano di assunzioni con circa 180 posizioni aperte per addetti alla vendita.

Assunzioni di 180 persone, coinvolti anche altri store lombardi

Oltre a quello di Lissone sono 10 i punti vendita nel Nord Italia coinvolti nella cerca di nuove risorse del reparto vendita, in particolare in Lombardia per gli store di San Giuliano Milanese (16 posti), Brescia (17), Rescaldina (14), Como (3) e Trezzano S.N. (27). “Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di 8 settimane, articolato in più fasi – spiega l’azienda – durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti“. Le posizioni aperte sono disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/