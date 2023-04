Misinto, Cogliate e Lazzate uniti per il Family Point delle Groane

Il punto prescelto è quello della palazzina ex Asl di Cascina Nuova. È sempre stato un luogo di vocazione sanitaria, ha sempre accolto servizi per la cittadinanza. Ma il Family Point, la nuova iniziativa lanciata e inaugurata ufficialmente nei giorni scorsi dai sindaci di Misinto, Cogliate e Lazzate – Matteo Piuri, Andrea Basilico e Loredana Pizzi – è qualcosa di diverso. In queste sale le famiglie seguite dai servizi sociali troveranno progetti e percorsi di assistenza e di aiuto, in particolare finalizzati alla tutela dei minori. Ci sono spazi dedicati agli incontri con le psicologhe, al lavoro delle assistenti sociali, ai colloqui per pianificare e seguire i progetti personali attivati.

Family Point delle Groane: un punto di accoglienza per le faniglie più fragili

Sempre nell’edificio è stato ricavato un nuovo spazio neutro dedicato agli incontri tra minori e genitori, per i casi di affido, separazioni problematiche o altro. Il più vicino in provincia di Monza e Brianza si trovava a trenta chilometri di distanza. Non un semplice ufficio, ma un vero e proprio punto di accoglienza, che i tre comuni hanno voluto realizzare tutti insieme.

Family Point delle Groane, Piuri: «Condiviso il sogno ognuno ha fatto la sua parte»

«Il Family Point è un luogo che qualcuno ha sognato e tutti insieme abbiamo realizzato», tiene a ricordare il primo cittadino misintese Matteo Piuri.

«Condiviso il sogno, ognuno ha fatto la sua parte come una bella squadra. Sindaci, assessori, uffici, volontari hanno lavorato per questo risultato. Succede così, quando si crea quella giusta alchimia tra amministrazioni. Centimetro dopo centimetro fino ad arrivare alla meta. Ma il lavoro è appena iniziato e ci sarà sempre. Ci sarà sempre qualcuno da seguire ed aiutare. Questo deve essere un luogo, fatto sì per quelle famiglie che hanno dei problemi e cercano delle soluzioni ma anche per chi questi problemi li vuole prevenire. Un luogo di cura, di ascolto e di prevenzione. L’invito è quello di seguire la sua crescita, perché partiranno nel prossimo futuro tanti servizi utili alle famiglie dei nostri comuni».

Family Point delle Groane, attività già avviata

All’evento hanno partecipato, oltre ai primi cittadini e agli assessori ai Servizi Sociali, anche le operatrici che seguono il territorio da vicino e quotidianamente. L’attività del Family Point, il servizio tutela minori in particolare, è già cominciata da qualche settimana e con il tempo, come spiegato, saranno introdotti anche nuovi servizi di facile accesso per le famiglie dei tre paesi delle alte Groane, nello spazio che i comuni hanno pensato per dare sostegno, risposte, sorrisi e tanto altro a genitori e figli.