Metropolitana M5 a Monza: il disegno del percorso delle fermate

Come sarà il prolungamento della metropolitana M5 a Monza? Così. Ovvero come Milano l’ha messo lilla su bianco nel percorso delle fermate, rilanciando sui social la notizia dell’aggiornamento della progettazione definitiva e l’approvazione della nuova convenzione fra il ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia e Palazzo Marino per il finanziamento e la realizzazione del progetto.

Metropolitana M5 a Monza: sette in città, undici in tutto

Undici fermate in tutto, dopo l’attuale capolinea di Bignami, e sette in città o otto contando l’interscambio di Bettola, tra Monza e Cinisello. Così come disegnate nel 2018, sul percorso verso il polo istituzionale di via Grigna ci sono le fermate Campania (viale Campania), Marsala (via Marsala), Monza Fs (corso Milano), Trento e Trieste (piazza), Parco e Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Monza-Brianza nei pressi di Provincia, questura, prefettura.

Con il prolungamento, lungo 13 chilometri, la linea M5 raggiungerà una estensione complessiva di circa 26 km, servendo 30 stazioni tra Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza.

Metro M5 mappa prolungamento a Monza

Metropolitana M5 a Monza: il video del 2018