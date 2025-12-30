Un collegamento diretto dalla stazione ferroviaria di Lissone al Polo istituzionale di Monza, dove si trovano questura, prefettura e sede della Provincia della Brianza. La novità arriva dall’ente di via Grigna alla fine dell’anno e ha una data di partenza: dal 7 gennaio la nuova linea z238 collegherà i due luoghi – il secondo per i servizi che offre, il primo come come ponte delle linee di trasporto pubblico della Brianza occidentale.

L’iniziativa, sottolinea la Provincia, nasce dalla collaborazione con Autoguidovie “con l’obiettivo di migliorare la mobilità e favorire l’accessibilità ai servizi pubblici”, aggiunge che “il servizio è pensato per chi deve raggiungere uffici pubblici e sedi istituzionali senza lo stress del traffico e del parcheggio, offrendo un’alternativa concreta all’auto privata e contribuendo alla riduzione delle emissioni”. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, con corse dalle 7 alle 10.30 e dalle 16 alle 19 circa, con una frequenza di 30 minuti. La linea è studiata in coordinamento con il servizio ferroviario alla stazione di Lissone FS, per garantire un’accessibilità da più punti del territorio con lo stesso biglietto STIBM per Monza.

Lissone-Monza: un nuovo autobus per la mobilità sostenibile

Per il consigliere delegato della Provincia all’Agenzia del trasporto pubblico, Alessandro Rossini, “questa nuova linea è stata pensata nell’ottica del rafforzamento del trasporto pubblico locale che accompagna il potenziamento dei servizi offerti nel Polo istituzionale di Monza che, oltre alla Provincia MB, vede insistere sull’area diversi enti, fra cui prefettura, questura, Arpa, Regione Lombardia, Ufficio scolastico territoriale e Brianzabiblioteche, oltre che, a pochi passi di distanza, la sede di Ato (Ambito territoriale ottimale, ndr) e il centro Synlab di viale Elvezia. La z238 è un segnale di attenzione verso il bisogno reale dell’utenza e verso la mobilità sostenibile e la qualità della vita in Brianza, con evidenti benefici per la viabilità, spesso fin troppo congestionata, e l’ambiente”.

Lissone-Monza: un nuovo autobus e i commenti istituzionali

“Siamo orgogliosi di collaborare con la Provincia e i Comuni per rendere il trasporto pubblico sempre più capillare ed efficiente. La linea z238 è un esempio concreto di come si possa rispondere alle esigenze reali delle persone, favorendo una mobilità sostenibile e integrata”, ha aggiunto il direttore operations di Autoguidovie, Gabriele Mariani, mentre per il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, “ogni alternativa utile rispetto all’utilizzo dell’auto è una notizia importante per la città di Monza: in particolare questa nuova linea collegherà non solo alcuni degli uffici pubblici più significativi del capoluogo, ma anticipa di fatto l’attestazione futura delle autolinee che raggiungeranno il capolinea di M5, proprio in corrispondenza del polo istituzionale”.

“Con l’attivazione della linea z238 miglioriamo concretamente la connessione tra Lissone e Monza, offrendo un’opportunità comoda e veloce per chi deve raggiungere uffici e servizi senza utilizzare l’auto – ha aggiunto il sindaco di Lissone, Laura Borella –. È un servizio pensato per i cittadini e costruito sulle loro necessità quotidiane, che rafforza la mobilità pubblica della nostra area”.