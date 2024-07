Stop ai temporali, almeno per una settimana, e via al caldo. Anche di notte. Con luglio ormai alla seconda settimana, sull’Italia torna l’anticiclone africano che porterà gran caldo, in aumento soprattutto al centro-sud.

Meteo Monza Brianza: temperature in salita anche di notte, 32-35 gradi in città

In provincia di Monza e Brianza le previsioni dicono giornate di sole con temperature oltre i 30 gradi di giorno e 20 gradi nelle ore notturne. A Monza, in città, oscillano tra i 32 previsti per martedì ai 34 di mercoledì e 35 di giovedì.

Venerdì possibilità di nuovi temporali.

«Nella prossima settimana l’anticiclone africano tornerà ad alzare la testa sulla nostra penisola, in particolare al Centrosud, dove il caldo si intensificherà giorno dopo giorno – avvertono inoltre da 3bmeteo.com – In particolare da mercoledì 10 in avanti potranno registrarsi picchi di 36-38°C sull’entroterra del Centro e fino a 38-40°C su quello del Sud oltre che Sicilia e Sardegna. Qualche grado in meno lungo le coste complici le brezze marine, ma con afa accentuata. Un po’ meno caldo anche al Nord, che di tanto in tanto verrà ‘pizzicato’ dalle correnti più instabili atlantiche, foriere di qualche rovescio o temporale a tratti forte (in primis sulle Alpi); si farà tuttavia sentire l’afa, specie su Pianura Padana e Liguria».

E poi: «Le giornate lunghe contestualmente all’accumulo di calore determineranno inoltre un rialzo anche delle temperature notturne. Il clima si manterrà così decisamente caldo anche durante la prima serata e i valori minimi potranno non scendere sotto i 23-24°C, in particolare nelle aree urbane e sui settori costieri (le cosiddette “notti simil-tropicali”)», concludono da 3bmeteo.com