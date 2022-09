Meda: morta alle Maldive, funerale dopo un mese

Si è dovuto attendere oltre un mese per poter celebrare il funerale di Serena Fregonese la 53enne, originaria di Lentate sul Seveso e residente a Meda, deceduta nel mese di agosto mentre era in vacanza. Un malore fatale l’ha stroncata lo scorso 23 agosto mentre era alle Maldive insieme al compagno. E proprio sotto i suoi occhi è morta, durante un’escursione, mentre era impegnata a fare snorkleing.

Morta alle Maldive, due comuni in lutto per Serena

Una scomparsa che ha lasciato sgomenti due comuni in Brianza: Lentate sul Seveso, la cittadina di origine della donna, e Meda, il comune dove da qualche anno risiedeva insieme al compagno. Tutti ricordano e apprezzavano il carattere solare e la grande vitalità della donna, amante dei viaggi e sempre sorridente. A distanza di quasi un mese dal dramma – a causa delle lungaggini burocratiche dovute al rimpatrio della salma – nei giorni scorsi è stato celebrato il funerale nella chiesa di Santa Maria Nascente a Meda.

Morta alle Maldive, il ricordo del nipote Alessandro

”Ci eravamo sentiti a mezzogiorno come tutti i giorni quando eri via poi mi è arrivata una chiamata, “numero sconosciuto” e non volevo rispondere, ho pensato al solito call center” ha scritto il nipote Alessandro in una toccante lettera pubblica sui social nei giorni scorsi per ricordare l’amata zia Serena e ringraziare i tanti amici e parenti che hanno partecipato all’ultimo saluto