Polizia locale di Meda: in sensibile aumento i veicoli privi di copertura assicurativa. E non mancano intestazioni fittizie. Il comando guidato da Claudio Delpero intensifica i controlli di polizia stradale e i risultati sono chiari: i furbetti vengono pizzicati e le multe sono salate. Come nel caso reso noto dal comandante sabato 8 novembre: sequestrate 8 autovetture per una sanzione complessiva che sfiora i 9mia euro. Proseguono dunque senza sosta i controlli stradali da parte del comando medese sulle principali arterie cittadine con l’obiettivo di garantire la sicurezza.

Polizia locale: in calo le infrazioni riconducibili all’uso di alcol e droga

«Tra le infrazioni più frequentemente contestate figura l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida» dichiara il comandante Claudio Delpero, che prosegue: «Tuttavia si registra un calo delle violazioni legate alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti». In calo le infrazioni per alcol e droga, ma in aumento i veicoli sprovvisti di assicurazione. «Negli ultimi tempi è cresciuto il numero di veicoli circolanti privi della copertura assicurativa -conferma Delpero-: sono state sequestrate 8 autovetture per un totale di 6400 euro di sanzioni. Inoltre, sono state accertate 3 assicurazioni non conformi e 4 veicoli con intestazione fittizia e non aggiornata con conseguente sospensione della carta di circolazione».

Polizia locale: previsti interventi in chiave ordine pubblico

Controlli anche sugli autocarri. «L’attenzione si è estesa anche ai mezzi pesanti -prosegue Delpero-: è stata rilevata una sanzione amministrativa per l’utilizzo di un autocarro immatricolato per uso proprio, ma impiegato per conto terzi. Anche in questo caso, è scattata la sospensione della carta di circolazione e il fermo del veicolo». In Meda il comando di Polizia locale conferma il monitoraggio assiduo delle arterie cittadine e oltre alla sicurezza stradale non mancano interventi di ordine pubblico, in risposta ad alcuni allarmi lanciati dai cittadini spaventati da soggetti sospetti.