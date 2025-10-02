Maxi-corteo a Monza per la Flotilla e la pace a Gaza, manifestanti in stazione e sui binari

Grande partecipazione giovedì 2 ottobre a Monza al corteo per la pace nella Striscia di Gaza e a sostegno dell’azione della Global Sumud Flotilla a poche ore dall’abbordaggio nella notte da parte dell’esercito di Israele a 70 miglia dalla destinazione.

In piazza la società civile, i sindacati di base e il Foa Boccaccio con il coinvolgimento di alcuni rappresentanti dei partiti di centrosinistra.

Monza manifestazione pace 2 ottobre 2025 striscione – foto Fabrizio Radaelli

Maxi-corteo a Monza: il percorso della manifestazione

La manifestazione è partita da piazza Castello dopo le 17 e poi si è snodata per le vie Buonarroti, Stucchi, viale delle Industrie per rientrare verso la città.

Monza manifestazione pace 2 ottobre 2025 piazza Castello – foto Fabrizio Radaelli

Maxi-corteo a Monza: alle 21 flash mob di luce davanti all’ospedale San Gerardo

È una delle iniziative organizzate in città e in Brianza: giovedì sera davanti all’ospedale San Gerardo flash mob di luci organizzato dalla rete “Sanitari per Gaza” per ricordare i colleghi uccisi e “rischiarare la notte”. Un altro corteo è in programma venerdì 3 ottobre in occasione del proclamato sciopero generale.