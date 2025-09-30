Un biscotto per la pace in piazza con Emergency in Brianza nel primo fine settimana ottobre in occasione della Giornata del dono. E non un biscotto qualsiasi: i volontari saranno a Monza, Seregno, Brugherio e Cavenago con l’iniziativa “Un cantuccio di pace” per sostenere l’impegno medico a Gaza. In tutta Italia coinvolti oltre 2mila volontari in venti Regioni.

Emergency in piazza in Brianza con i cantucci di Pace: perché la scelta del biscotto toscano

Emergency ha scelto il cantuccio “per il forte messaggio che questo biscotto porta con sé – spiega una nota dell’associazione fondata nel 1994 da Gino Strada – nato come galletta per nutrire i soldati romani, sotto i Medici si arricchisce di mandorle e altri ingredienti diventando un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa“.

Emergency in piazza in Brianza con i cantucci di Pace: dove e quando

I cantucci di Emergency si trovano il 4 e 5 ottobre a Monza in piazza San Paolo dalle 9 alle 18, il 4 ottobre anche a Seregno in piazza Concordia (9-18) e a Brugherio al mercato di viale Kennedy (9-13). Il 5 ottobre a Cavenago Brianza a Palazzo Rasini in piazza Libertà 18 dalle 9 alle 13.