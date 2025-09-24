Maltempo in Brianza, vigili del fuoco ancora impegnati in 100 interventi e altri 50 in attesa

L’emergenza maltempo non è ancora rientrata in Brianza: mentre si attende una nuova ondata di temporali, nelle ultime 24 ore il Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è stato impegnato in oltre 100 interventi di soccorso tecnico urgente per fare fronte agli allagamenti e danni che si sono verificati lunedì 22 settembre. Altri 50 interventi sono in attesa e verranno gestiti tra mercoledì 24 settembre e i giorni successivi.

Maltempo in Brianza, allagamenti a raffica: vigili del fuoco in campo con idrovore e motopompe

Le operazioni, fanno sapere dal Comando di via Cavallotti, hanno riguardato principalmente prosciugamenti di box, cantine e piani seminterrati allagati. Per ripristinare la situazione le squadre stanno utilizzando motopompe e idrovore. “Al momento risultano ancora oltre 50 interventi in attesa, che verranno gestiti nella giornata odierna e nei prossimi giorni, fino ad esaurimento” precisa il Comando “Le squadre di soccorso restano operative per far fronte alle numerose richieste provenienti dai comuni maggiormente interessati”.