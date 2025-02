Quattro persone tra i 29 e 56 anni sono stati soccorsi in un’azienda di via Bellini a Macherio e trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per una intossicazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 8.30 di lunedì 10 febbraio per l’allarme causato da un rilascio di vapori di sostanze tossiche.

Per cause in fase di accertamento, la sostanza è uscita da un impianto e si è dispersa all’interno dello stabilimento dove erano presenti anche i 4 operai che non sono riusciti a evitare di respirare i vapori.

Il personale dei vigili del fuoco, sul posto insieme alle ambulanze, alla polizia locale e all’Ats, hanno effettuato monitoraggi all’interno per verificare cause e possibili conseguenze.

Sono intervenuti un’autopompa dal distaccamento di Desio, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico ) con il personale del nucleo del comando di Monza e la vettura del funzionario di guardia.