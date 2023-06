Macherio: 31mila euro dal Ministero dell’Agricoltura per le famiglie in difficoltà per comprare cibo

“Carta dedicata a te”: 82 famiglie di Macherio la riceveranno direttamente tramite Inps. Si tratta di aiuti per l’acquisto di generi alimentari. Sono state varate nuove misure dal Ministero delle Politiche agricole a sostegno delle famiglie bisognose attraverso la “Carta dedicata a te” che verrà consegnata già attiva e potrà essere utilizzata negli esercizi commerciali che vendono generi alimentari di prima necessità. L’amministrazione comunale di centrodestra (sul sito internet del Comune di Macherio sono forniti i dettagli) precisa che non è quindi necessario farne richiesta, ma le carte saranno erogate direttamente dall’Inps.

Macherio: 31mila euro dal Ministero e le modalità di erogazione

Al Comune sono state riservate 82 carte solidali per un ammontare di 31.365 euro per andare incontro alle famiglie. La Legge di bilancio 2023 ha stanziato un fondo di 500 milioni di euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, a sostegno dei nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari a 382,50 euro. A luglio i beneficiari riceveranno dal Comune di Macherio una comunicazione di notifica dell’assegnazione del contributo, che conterrà anche le modalità di ritiro delle carte di pagamento nominali in qualsiasi ufficio postale del territorio italiano, presentando anche un documento identificativo e il codice fiscale. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, negli esercizi commerciali aderenti alla convenzione che esporranno l’immagine della Carta “Dedicata a te” e consultabili sul sito: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559. Dovrà essere effettuato il primo acquisto entro il 15 settembre.