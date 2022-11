Lissone: record di iscritti al corso di difesa personale

Record di partecipanti, una cinquantina, al corso base di difesa personale (che ha preso il via giovedì 3 novembre) promosso dal Comune di Lissone in collaborazione con il Comune di Desio e con Asd Taekwondo Team di Cologno Monzese. Si tratta di quattro sessioni di formazione (dalle 21 alle 23) rivolte sia a donne sia a uomini, senza alcun limite di età o di preparazione atletica. Le lezioni intendono affrontare ogni aspetto della sicurezza, focalizzando l’attenzione sul concetto più importante per evitare un’aggressione: la prevenzione.

Lissone corsi difesa

Lissone: ogni giovedì, “entusiasmo e partecipazione”

L’obiettivo è imparare a sviluppare una mentalità difensiva, immediatezza di reazione verbale, psicologica o fisica, tecniche di difesa personale.

“Ho riscontrato tanto entusiasmo e una grande partecipazione – commenta l’assessore alle pari opportunità, Carolina Minotti – un grazie speciale agli agenti di polizia e agli istruttori qualificati per la loro grande professionalità. Aspettiamo donne e uomini, ogni giovedì del mese, per i prossimi corsi”.

Lissone corsi difesa

Lissone: corso base e con lo Spray al peperoncino

Il corso (dopo il debutto del 3 novembre) si svolgerà all’istituto scolastico superiore Enriquez anche giovedì 10, 17 novembre e giovedì 1 dicembre. L’iscrizione può essere effettuata rivolgendosi all’Ufficio Sport (039 7397304). Oltre al corso base di difesa, giovedì 24 novembre, alle 21, sempre alla scuola Enriquez, si terrà il corso di difesa antiaggressione “Spray al peperoncino”: una lezione teorico pratica sulle tecniche di utilizzo dello spray quale strumento di difesa personale, momento di confronto formativo per approfondire le situazioni di “rischio”.

«Il problema della violenza che troppo spesso dilaga, come ci ricordano ogni giorno le cronache nazionali – commenta il sindaco Laura Borella – è un ambito che coinvolge in primis le donne, che spesso sono le prime vittime di violenza, ma anche giovani e minori. Per questo è per noi importante creare forme di prevenzione contro questi fenomeni».