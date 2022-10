Lissone: i funerali di Isabella, morta in incidente sull’Aurelia

Un dolore straziante nel cuore, lo sguardo rivolto verso l’alto mentre i palloncini bianchi salutano l’amica. Martedì 18 ottobre la chiesa prepositurale di Lissone era stipata di persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Isabella Augello, 26 anni, morta insieme a un amico nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte del 10 ottobre sull’Aurelia, a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. Alla guida dell’auto, una Bmw serie 1 che si è schiantata contro un un pilone dell’ex ferrovia per motivi ancora da chiarire, c’era il suo amico Francesco Ferrara. Anche lui purtroppo non ha avuto scampo. Due giovani vite spezzate.

Lissone: i funerali di Isabella, molti gli amici in chiesa

Il prevosto di Lissone, Tiziano Vimercati, ha espresso parole di conforto e di speranza nei confronti dei familiari e degli amici di Isabella: “La vita può essere interrotta dalla morte ma non è la fine“, ha detto. Moltissimi i giovani, gli amici di Isabella che abitava e lavorava in città come commessa. Una ragazza sorridente, solare. A ricordare il suo carattere gioviale non a caso c’erano tanti girasoli, pensiero degli amici all’uscita della bara.

“Non ti dimenticheremo mai” hanno scritto. In chiesa, il ricordo commosso dei coetanei: “Doveva essere per sempre la nostra amicizia e si è interrotta così all’improvviso a 26 anni“, è stato uno dei brevi messaggi letti.

Lissone: i funerali di Isabella, con lei morto anche Francesco Ferrara

Il corteo funebre ha reso omaggio alla ragazza che ora riposa nel cimitero cittadino. Una folla in Brianza e una folla, tre giorni prima, sabato, anche ai funerali del 26enne Francesco Ferrara che si sono celebrati nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Parete, in provincia di Caserta. Lui era un giovane agente della Polizia Penitenziaria in forza in Liguria. Si erano conosciuti in Liguria dove Isabella si recava in visita alla madre, Santa, che lì si era trasferita da Lissone.

Lissone: i funerali di Isabella, il cordoglio dell’amministrazione

Il cordoglio della città di Lissone è stato espresso ai funerali dal presidente del consiglio comunale, Roberto Perego. Già in aula consiliare, giovedì 13 ottobre, il consigliere comunale Stefano Arosio, collega della giovane per un paio d’anni, aveva espresso le personali condoglianze alla famiglia.