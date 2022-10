Lissone, erbacce davanti al nuovo palazzetto dello sport: il Listone chiede al sindaco di intervenire

L’amministrazione comunale di Concetta Monguzzi inaugurò ad aprile il nuovo Palazzetto dello sport di Lissone. Dopo pochi mesi, il Listone (ex maggioranza ed espressione degli ex sindaco e assessore ai lavori pubblici) denuncia “uno stato di incuria” dell’area circostante e chiede al nuovo sindaco di agire.

Lissone, incuria al Palazzetto dello sport: “A distanza di soli 6 mesi trascuratezza”

“Il Palazzetto è in via Di Vittorio, nel quartiere don Moscotti, ed è stato fortemente voluto dall’allora sindaco Concettina Monguzzi, dal vicesindaco Marino Nava e dall’assessore allo sport Renzo Perego, in quanto opera che ben si inseriva nel Contratto di Quartiere, un progetto volto a riqualificare l’intera zona ex LS1” ricorda la lista civica “spiace, però, a distanza di soli sei mesi, vedere il Palazzetto e la zona attigua trascurate e in balìa delle sterpaglie”. E scoppia la polemica politica.

Lissone, incuria davanti al Palazzetto: scoppia la polemica politica

“Certo, l’attuale giunta targata Lega si è resa probabilmente conto, finito il tempo delle promesse elettorali, che oggi amministrare non è cosa semplice e implica il decidere come investire fondi, spesso tagliando in altri ambiti– sottolinea il Listone – resta il fatto che le condizioni del nuovo Palazzetto dello sport suscitano, giustamente, rabbia e delusione nei cittadini: i lissonesi non possono chiudere un occhio davanti a tanta attuale incuria”. E chiede quindi al sindaco di Lissone, Laura Borella, di “valutare per bene la situazione in cui attualmente versa l’area e, di conseguenza, finalmente agire”.