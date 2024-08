Lissone: dossi stradali troppo rumorosi e proteste, il Comune li leva

C’è chi invoca disperatamente l’installazione di un dosso artificiale, o di qualunque strumento in grado di rallentare la velocità dei veicoli, davanti alla propria casa, per migliorare le condizioni di sicurezza. E c’è chi, al contrario, chiede a gran voce di toglierlo una volta per tutte. È il caso di Lissone, visto che l’amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha dovuto affidare l’incarico a una azienda per la rimozione di quattro rallentatori sonori.

Il motivo del provvedimento è molto semplice: dipende dalle lamentele dei residenti, che non riuscivano più a tollerarne la presenza. Troppo rumorosi: meglio correre qualche rischio in più piuttosto che penalizzare la vivibilità quotidiana tra le mura dell’abitazione.

Lissone, rallentatori sonori troppo rumorosi in via Mascagni, via Monza e via Cattaneo

I rallentatori sonori, in particolare, sono quelli di via Mascagni, via Monza (intersezione Redipuglia), via Cattaneo (in corrispondenza del civico 21). L’amministrazione comunale, adottando il provvedimento di rimozione, sottolinea che la scelta «ha fatto seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, che lamentavano la troppa rumorosità e inefficacia dei rallentatori sonori». E quando le segnalazioni iniziano a essere tante, c’è da credere che l’attività di disturbo sia davvero avvertita oltre i limiti della tollerabilità.

Malgrado la decisione di rimuoverli l’amministrazione comunale crede comunque nell’utilità di questi strumenti. Non saranno materiali di scarto: serviranno – uno già adesso, altri in futuro – per essere ricollocati in altre zone del territorio che si ritiene necessario proteggere i rallentamenti.