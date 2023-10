Lissone: Auser e Comune accompagnano col pulmino gratis gli anziani al cimitero e al mercato

Trasporto collettivo anziani al mercato e al cimitero: Auser Filo d’Argento Lissone e Comune attivano il progetto rivolto agli anziani non autosufficienti impossibilitati a raggiungere i luoghi di utilità. Il servizio è gratuito, ma serve prenotarsi al numero Auser 039.2450174 attivo dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 17. Una “navetta” che trasporta, andata e ritorno, partendo da punti di ritrovo stabiliti. Lunedì 23 ottobre, il pulmino era presente al mercato ambulante di piazzale degli Umiliati per informare i cittadini. Presenti il presidente Auser, Daniele Grenati, e il volontario Alessandro Sala. Un’opportunità utile e preziosa di cui da tempo si avvertiva l’esigenza.

Lissone: Auser e Comune ne discutevano da tempo

«Avevamo sottoposto il progetto prima del Covid alla precedente amministrazione comunale, poi la pandemia ha sospeso il discorso– spiega Grenati- abbiamo ora riproposto il progetto alla nuova amministrazione comunale che ha accolto di buon grado il servizio, anche attraverso un contributo. Se il progetto prenderà piede, cioè se registreremo numeri importanti da qui a dicembre, il nostro obiettivo sarà quello di avere un pulmino più grande, a 8 posti». Si tratta come detto di viaggi di andata e ritorno al mercato del lunedì mattina e al cimitero della città il venerdì mattina. «Un’iniziativa per assicurare che i nostri anziani abbiano un accesso agevole ai servizi necessari e si sentano parte integrante della nostra comunità, nella piena consapevolezza che prenderci cura di loro renda Lissone un posto migliore per tutti» dichiara il sindaco Laura Borella.

Lissone: Auser e Comune e i percorsi

Ci sono due itinerari con punti di ritrovo diversi per facilitare l’accesso al servizio. Per il mercato, zona 1, partenza alle 9 e ritorno alle 11 dal mercato. Punti di ritrovo: via De Amicis, piazza S. Antonio Maria Zaccaria, via Baccelli, via Fermi, parcheggio Municipio. Zona 2, partenza alle 10 e ritorno alle 12 dal mercato. Punti di ritrovo: chiesa prepositurale, via Carducci, via Del Concilio, via Trieste, piazza Caduti Via Fani. Per il cimitero, zona 1, partenza alle 9.30 e ritorno alle 11 dal cimitero. Punti di ritrovo: via De Amicis, piazza S. Antonio Maria Zaccaria, via Baccelli, via Fermi, parcheggio Municipio. Zona 2, partenza alle 10.15 e ritorno alle 11.45. Punti di ritrovo: chiesa prepositurale, via Carducci, via Del Concilio, via Trieste, piazza Caduti Via Fani. Per gli anziani, si tratta davvero di un bel progetto che, in totale sicurezza, garantisce un servizio prezioso.