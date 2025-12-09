Lissone: arte e non solo nelle “Notti bianche” dell’istituto Europa Unita

Le porte dell’istituto Europa Unita di Lissone si aprono per le “notti bianche”. Un ciclo di conferenze serali di approfondimento, organizzate dall’istituto, aperte al pubblico, che vogliono stimolare la curiosità degli studenti e ad allargarne gli orizzonti culturali, oltre che coinvolgere la cittadinanza in occasioni di approfondimento culturale.

Ad aprire questa nuova proposta della scuola è stato Alberto Moioli, critico monzese, direttore editoriale dell’Enciclopedia d’Arte italiana con lo scultore Alex Corno, hanno affrontato il tema “arte come rivelazione dell’invisibile” alla presenza anche del dirigente Claudio Bucciarelli. Con una metodologia più interattiva, non la classica conferenza “frontale” ma un costante confronto con il pubblico, stimolato ad un approccio emozionale verso le opere.

«Sono particolarmente contento di poter aprire questo ciclo di conferenze di approfondimento all’istituto Europa Unita e liceo Enriques di Lissone, che conosco molto bene – commenta Alberto Moioli – Un luogo dove, qualche anno fa in occasione della Notte Bianca, tenni un incontro intitolato “le donne di Leonardo” molto partecipato. Questa volta sarà un viaggio nel mondo dell’arte contemporanea in modo trasversale il cui titolo già può offrire una chiave di lettura: arte come rivelazione dell’invisibile. Ringrazio sinceramente chi ha voluto invitarmi a tenere questo incontro e ringrazio molto anche lo scultore Alex Corno che, ha completato il mio racconto offrendo una sua visione, forte di una storia personale internazionale di grande valore umano e professionale. Sono convinto che sia stata una bella serata, un’occasione di socialità tra persone ma, anche, in compagnia dell’arte e della bellezza».