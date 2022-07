Lissone: altri due distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata

Novità per la raccolta differenziata di Lissone: Gelsia Ambiente ha comunicato che sono attivi in viale Valassina 214, all’interno della galleria commerciale d’entrata (tra PittaRosso e il supermercato U2), due nuovi distributori automatici di sacchi blu, arancioni, gialli e bio per i rifiuti, accessibili negli orari di apertura dei negozi (da lunedì a sabato 9-20, domenica 10-13 e 14-19). Il ritiro dei sacchi si può fare con la tessera sanitaria (Cns) dell’intestatario della Tari per le utenze domestiche o tramite G-Card per le utenze non domestiche (aziende).

Distributori di sacchi: ora sono quattro a Lissone

“Aumenta così la copertura del servizio sul territorio che si va progressivamente ad estendere su tutte le aree della città, garantendo contemporaneamente un risparmio di tempo, un efficientamento del servizio stesso e un aiuto in più per i cittadini, contribuendo al contempo al miglioramento della raccolta differenziata” scrive la stessa Gelsia Ambiente, che ricorda come ora siano quattro le postazioni di distributori di sacchi per la raccolta differenziata collocati a Lissone.

In distributori si trovano al municipio in via Gramsci, al posteggio del supermercato in via Spallanzani 51/53 e alla farmacia comunale in via San Domenico Savio 33. Negli spazi pubblici i distributori sono aperti 24 ore su 24 e “consentono in modo autonomo e gratuito di prelevare sacchi blu per il rifiuto secco indifferenziato, sacchi gialli per la plastica, sacchi arancioni per pannolini e tessili

sanitari, sacchi biodegradabili per il rifiuto umido”.

Distributori di sacchi Gelsia: la mappa online e su app

Gelsia Ambiente ricorda poi che sia sul sito ufficiale sia su G-App è possibile trovare tutti i distributori presenti sul territorio gestito dalla società, e che tutte le macchine presenti sono in rete. “Questo significa che è possibile effettuare il prelievo anche se il distributore non è posizionato nel proprio comune di residenza. Inoltre, attraverso G-app è possibile visionare anche le rimanenze all’interno della macchina”.