Lissone: AI e tecnologie per il settore immobiliare e edilizio, caso studio per l’Italia

Con il supporto del Settore Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Lissone, R2M Solution organizza la conferenza “Intelligenza artificiale (AI) e piattaforme Building Management System (BMS) avanzate come misure di efficienza energetica per il settore immobiliare e edilizio”. Un appuntamento importante in programma mercoledì 24 maggio a Lissone e che rientra tra le iniziative del primo roadshow dedicato al progetto dell’Unione Europea Auto-DAN Project al quale Palazzo Terragni partecipa come caso studio per l’Italia.

Lissone: AI e tecnologie per il settore immobiliare e edilizio, conferenza su progetto europeo

Si parlerà del progetto europeo Auto-DAN e risultati chiave, dei sensori intelligenti, trasmissione dei dati, cruscotti di intelligenza aumentata (AuI), modelli digitali, autovalutazione dal vivo dei consumi energetici, fabbisogni delle comunità, ma anche della Roadmap italiana per la decarbonizzazione e la trasformazione sostenibile dell’edilizia. Altri temi riguarderanno l’evoluzione della normativa EPBD (sulla prestazione energetica nell’edilizia) e applicazione del BEM (Building Energy Model) sino ad un’analisi delle condizioni di mercato dal progetto UE iBECOME e dei brevetti dal progetto UE Auto-DAN. Spazio poi all’apprendimento dall’intelligenza artificiale (BrainBox) e al miglioramento dell’intelligenza negli edifici esistenti e di nuova costruzione con l’illustrazione delle soluzioni dei progetti europei COLLECTiEF e SmartSquare.

Lissone: AI e tecnologie per il settore immobiliare e edilizio, conferenza e tavola rotonda internazionali in presenza e in remoto

La conferenza e la tavola rotonda con operatori internazionali si svolgerà in lingua inglese nella duplice modalità in presenza e in remoto (webinar). Per partecipare, sia in presenza sia in remoto, è necessaria la registrazione sul sito internet del Comune di Lissone (www.comune.lissone.mb.it). Il convegno avrà inizio alle 10.30, e si aprirà coi saluti dell’assessore comunale Oscar Bonafe’ e degli architetti Salvatore Di Sarno e Dirk Cherchi.