Lissone: 70 assegni e 40 buoni libro per gli studenti meritevoli, come partecipare al bando

Settanta assegni di studio e quaranta buoni libro: il Comune di Lissone finanzia oltre 30mila euro per gli studenti meritevoli che frequentano le scuole cittadine. Come da tradizione, il Comune di Lissone ha deliberato il bando per l’assegnazione di sostegni allo studio destinati agli studenti lissonesi che frequentano nell’anno scolastico 2022/23 le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Lissone: assegni studio e buoni libro, domande dal 9 gennaio al 17 febbraio 2023

Saranno erogati in totale 70 assegni allo studio del valore di 350 euro e 40 buoni libro di importo pari a 150 euro l’uno. Gli assegni di studio e i buoni libro saranno attribuiti fino all’esaurimento dei fondi disponibili. I criteri di assegnazione tengono conto, nel caso degli assegni di studio, sia del merito scolastico dello studente che delle condizioni economiche della famiglia. I buoni libro verranno assegnati agli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che ottengano i punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico. I candidati devono essere residenti nel Comune di Lissone, essere iscritti all’anagrafe comunale da almeno due anni e non aver compiuto 21 anni d’età. Gli studenti che intendono partecipare al bando, se maggiorenni, o un genitore nel caso di minorenni, potranno inoltrare domanda a partire dal 9 gennaio fino al 17 febbraio 2023. Tutte le informazioni e le modalità per partecipare al bando sono disponibili sul sito del Comune di Lissone.