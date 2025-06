Limbiate, via gli infestanti e i rifiuti dalla pista ciclabile sul Villoresi: incarico a cooperativa di Monza

Spesso colpita da abbandono rifiuti e vandalismi, la pista ciclabile lungo il canale Villoresi, in territorio di Limbiate, prova a ritrovare smalto. Il Comune ha infatti deciso di avviare un significativo intervento di pulizia e di manutenzione straordinaria per consentire ai cittadini (molti dei quali hanno nel tempo inviato segnalazioni circa lo stato di degrado) di riappropriarsi di un luogo curato e sicuro.

Limbiate, cooperativa di Monza eliminerà gli infestanti lungo il canale

L’amministrazione comunale di Limbiate ha quindi avviato un intervento straordinario lungo il canale Villoresi, troppe volte invaso dalla vegetazione infestante. L’obiettivo è ripristinare il decoro urbano, migliorare la sicurezza e incentivare comportamenti civili tra gli utenti della pista. Il servizio è stato affidato alla cooperativa sociale Buenavista di Monza, per un importo complessivo di poco più di 56mila euro. Il piano d’intervento prevede la rimozione massiva iniziale di cespugli e rifiuti, mantenimento costante della vegetazione infestante, raccolta settimanale dei rifiuti, interventi su chiamata per esigenze puntuali. Il contratto è stato assegnato con affidamento diretto.

Le attività mirano come detto a restituire alla cittadinanza un percorso verde pulito, sicuro e curato, che consenta soprattutto a chi ama la mobilità sostenibile a godere di un tratto di pista ciclabile che rende particolarmente gradevole il transito in città. La cura e la manutenzione sono componenti fondamentali per fruire in maniera ideale della pista.