Limbiate, minaccia con un coltello e si fa consegnare scarpe e felpa da un passante

Il bottino? Un paio di scarpe, una felpa, un iPad e un pacchetto di sigarette. E’ quanto un 52enne, sotto la minaccia di un coltello, ha dovuto consegnare a un 22enne, successivamente individuato a denunciato dai Carabinieri della Stazione di Limbiate. Cittadino egiziano, senza fissa dimora, è ritenuto responsabile di rapina aggravata. La vittima, limbiatese, è stata affrontata in pieno giorno un pomeriggio di qualche giorno fa in via Monte Grappa. Il 22enne avrebbe estratto un coltello e spintonato il 52enne facendolo cadere a terra e si sarebbe quindi fatto consegnare le scarpe che calzava, una felpa, un iPad e un pacchetto di sigarette.

Limbiate, un 22enne denunciato per rapina aggravata: un 52enne affrontato in pieno giorno

Scattata la denuncia i militari si sono messi immediatamente al lavoro fino a identificare il presunto autore: nel corso di un servizio perlustrativo l’hanno individuato nelle vicinanze del luogo dove era avvenuta la rapina con ancora indosso la felpa sottratta poco prima. Il 22enne ha anche indicato ai militari il luogo in cui aveva nascosto le scarpe e l’iPad, successivamente recuperati e sottoposti a sequestro. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, competente per territorio.