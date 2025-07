Vigili del fuoco e soccorsi a Limbiate, in via Giuseppe Garibaldi, per l’incendio di un deposito. L’allarme è scattato intorno alle 12.30 e le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per le fiamme in un magazzino accanto all’ex ospedale Antonini e a un centro commerciale. All’interno materiali di varia natura.

Sul posto due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro soccorso. A supporto anche automedica e ambulanza e le forze dell’ordine.