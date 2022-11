Lesmo piange Ernesto Porta memoria storica del paese

Lesmo piange la scomparsa di Ernesto Porta memoria storica del paese. L’uomo 84enne è venuto a mancare mercoledì 16 novembre, dopo aver dedicato una vita con le sue “Grigul di memoria” a tenere viva la storia del territorio locale con un paio di libri pubblicati.

Lesmo piange Ernesto Porta e il legame con Gerno

Originario di Gerno ed ex capostazione di Canonica (Triuggio) in pensione è sempre stata una figura di riferimento di Lesmo e un grande lettore del Cittadino. Da qualche decennio si era trasferito con la moglie Silvia venuta a mancare circa un anno fa, nel centro di Lesmo e tutte le mattine lo si vedeva in giro a piedi per comprare i giornali o fare la spesa e non c’era persona che non lo fermasse per fare due chiacchiere. Inoltre è stato volontario per tanto tempo della parrocchia San Carlo di Gerno oltre che membro del consiglio pastorale.