Lesmo: nella calda estate sta nascendo la mensa delle medie

Procedono i 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗚𝗿𝗮𝗱𝗼 “𝗗𝗼𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗶” 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗮 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮 a Lesmo.

Sono già state completate le opere di fondazione e stanno ultimando i lavori di carpenteria per la costruzione delle opere in elevazione. A proseguire verrà realizzata la copertura con struttura in legno e conseguentemente altre lavorazioni in divenire.

Lesmo: nella calda estate con i fondi Pnrr

𝗜 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗣𝗡𝗥𝗥 “𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗼 𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲” per il quale il Comune di Lesmo è risultato assegnatario di un contributo dell’importo di € 500.000,00.