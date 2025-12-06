Lesmo: l’albero di Natale raddoppia, si illumina anche Peregallo

Sono lontani i tempi di “Spelacchio“, la sfortunata stagione dell’albero di Natale (nel 2021) con quattro fili di luci a far concorrenza a un più illustre collega romano. Il Natale 2025 di Lesmo può vantare una novità luminosa: due alberi, carichi di lucine.
Il tradizionale albero addobbato davanti alla chiesa, in piazza Roma sulla provinciale, fa il bis con quello inaugurato venerdì sera a Peregallo, nel parco di via Modigliani, accanto a via Maggi. Come nel 2022 quando si erano moltiplicati nelle frazioni.
Lesmo: l’albero di Natale raddoppia, inaugurazione con i bambini delle elementari
È stata l’occasione per una festa con i bambini della primaria che hanno eseguito canzoni sotto la guida degli insegnanti, arrivando dalla scuola lungo la ciclabile accompagnati da Gruppo di Cammino, Associazione Nazionale Carabinieri di Lesmo, Protezione Civile.