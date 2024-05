Lesmo, il Filo d’Oro apre le porte ai sostenitori

La Lega del Filo d’Oro apre le porte ai suoi sostenitori. Venerdì 24 e sabato 25 maggio centinaia e centinaia di persone hanno fatto visita al centro di Lesmo, facendo un tour tra le diverse strutture di via Alla Stazione. I visitatori hanno potuto vedere da vicino l’organizzazione della vita dei 49 ospiti sordo-ciechi che trascorrono le loro giornate tra l’appartamento, i laboratori, la palestra, la piscina, la biblioteca e soprattutto integrandosi molto con il territorio facendo anche esperienze all’esterno del Filo d’Oro andando al bar o in chiesa insieme ai 100 volontari, che danno una mano allo staff composto da educatori, infermieri, fisioterapisti e molte altre figure professionali. Oltre a partecipare ai soggiorni estivi al mare.

Lesmo, il Filo d’Oro presente in paese da 20 anni

Sono stati proprio i ragazzi del centro insieme al direttore Andrea Bosi a spiegare come “qui al Filo d’Oro ci sentiamo in famiglia e quindi continuate a sostenerci”. In queste settimane nel grande parco della Lega si è anche aperto un cantiere per installare i giochi inclusivi. Tra l’altro per il Filo d’Oro si avvicinano due importanti date ossia il 20 dicembre in cui si festeggeranno i 60 anni di fondazione della sede storica di Osimo e i 20 della realtà lesmese.