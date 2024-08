Il Ferragosto per gli over 65 lesmesi si trascorre in compagnia a cena al Ranch Mary. Giovedì sera 15 agosto numerosi commensali hanno cenato insieme all‘amministrazione passando qualche ora di divertimento nel pieno dell’estate nel locale di Gerno vicino al Lambro .

Lesmo: Ferragosto per gli over 65 è un’occasione per stare insieme

“Una bella occasione per fare festa a Ferragosto insieme e in compagnia per chi è rimasto in città. Buon Ferragosto a tutti” hanno fatto sapere dal Comune.