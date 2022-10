Lesmo: coppia di anziani truffata per 20mila euro

La dinamica è sempre la stessa e purtroppo, le vittime, sono sempre loro, le persone più anziane e il bottino che il truffatore è riuscito a “racimolare” è di circa 20mila euro, fra contanti e gioielli di famiglia. E’ successo venerdì scorso, 21 ottobre, a Lesmo, in via XXV Aprile, e neanche a dirlo, all’interno dell’abitazione era presente una coppia di anziani. Un uomo si è presentato in giacca e cravatta, come tecnico dell’acquedotto e la scusa per entrare in casa è stata l’acqua inquinata. Il sedicente tecnico dell’acqua ha suonato al campanello della porta di ingresso della coppia di anziani comunicando che c’è un problema nelle falde acquifere contaminate dal mercurio e da altre sostanze nocive pericolose per la salute.

Lesmo: coppia di anziani truffati e l’acqua inquinata

Carpita la fiducia della coppia, il truffatore si introduce nell’abitazione apre un rubinetto e fa scorrere l’acqua e contemporaneamente con uno spray emette una esalazione male odorante, la presenza di mercurio nell’acqua erogata dal rubinetto. L’intruso riferisce agli anziani che per evitare i potenziali rischi connessi alla dispersione di sostanze tossiche, come mercurio, particolarmente dannose per i gioielli e banconote, devono riporre i loro averi all’interno di un sacchetto e poi posizionarlo nel frigorifero. Gli anziani, dopo aver inserito nella busta tutti i loro averi, l’hanno consegnata al truffatore che con la scusa che dovevano essere decontaminatati, è uscito dall’abitazione e si è allontanato. Poco dopo le due vittime, non vedendo più l’uomo ritornare, hanno realizzato di essere stati raggirati. Alla coppia non è rimasto altro che denunciare la truffa ai carabinieri.