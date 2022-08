Lesmo: chiusa parzialmente al traffico la via Volta

Per permettere il proseguimento dei lavori di ampliamento dell’acquedotto, nella tratta Lesmo-Triuggio, la via Volta resterà chiusa al traffico dall’inserzione con via Galvani, fino all’inserzione con via Casati dal 22 agosto al 2 settembre (e comunque per il tempo necessario al termine dei lavori). Il traffico veicolare viene deviato su un percorso alternativo opportunamente indicato dalla segnaletica stradale.

Lesmo: chiusa via Volta e lavori in corso con BrianzAcque

Lunedì mattina 22 agosto gli operai erano già al lavoro per scavare sulla strada di Gerno una buca per mettere mano alla fognatura dove verranno sostituite alcune condotte. Questo intervento è portato avanti dalla società BrianzAcque ormai da diversi mesi lungo la sp135.