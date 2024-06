Lentate sul Seveso: in un prato con l’auto, soccorso bambino di tre anni

Minuti di paura a Lentate sul Seveso martedì nel pomeriggio per un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 3 anni. Soccorsi in via Facone e Borsellino con due ambulanze, automedica e vigili del fuoco con autopompa Seregno, allertato e poi fatto rientrare un altro mezzo da Lissone.

Lentate sul Seveso incidente

Lentate sul Seveso: in un prato con l’auto, motivi da chiarire

Sembra che in seguito a motivi da chiarire, forse una manovra azzardata da parte di altri, l’auto abbia per il controllo e sia finita in un prato. I rilievi sono stati affidati a carabinieri e polizia. I feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Desio in codice giallo, non in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa un’ora in attesa del recupero della vettura.