L’assessore Lamperti lancia la Monza Paesaggio Week

L’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti lancia la Monza Paesaggio Week per avvicinare i cittadini proprio al paesaggio e ai luoghi che identificano i quartieri della città.

“Sarà una settimana ricca di conferenze e anche di eventi verso fine maggio in Villa Reale – ha fatto sapere l’esponente della giunta Pilotto – e anche in diversi punti del territorio coinvolgendo le associazioni locali coinvolgendo inoltre enti come Regione, Provincia e anche docenti del Politecnico e Università di Bergamo che ci stanno aiutando nella stesura del Pgt proprio per valorizzare il paesaggio”. Inoltre l’amministrazione ha lanciato un bando di sponsorizzazione per finanziare l’iniziativa aperto fino al prossimo 11 aprile.