L’altro Natale: aggressioni, liti e intossicazioni etiliche con sette persone al Pronto soccorso

L’altro Natale. Per molti le festività natalizie in Brianza sono state un momento da vivere in famiglia. Ma non per tutti. Tra le strade e i centri storici deserti della Provincia di Monza, non sono mancate risse, aggressioni e intossicazioni etiliche. Con sette persone finite al pronto soccorso per aver alzato decisamente troppo il gomito. E due giovanissimi che si sono scambiati gli auguri a coltellate.

A Bovisio Masciago un uomo di 71 anni è stato ricoverato in ospedale a causa di un’intossicazione alcolica. Dopo in ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, è stato dimesso. Le sue condizioni non sono gravi.

Qualche ora dopo, intorno alle 20.45, a Lissone in via Giosuè Carducci è scoppiata una rissa che ha coinvolto due giovani di 23 anni e un uomo di 46 anni.Tempestivo l’intervento dei soccorsi: sul posto i carabinieri della compagnia di Desio per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118 uscita in codice giallo. Uno dei protagonisti della rissa è stato portato all’ospedale San Gerardo.

E nei giorni precedenti le feste sono stati due inoltre i bar chiusi in Brianza, per 15 giorni dopo una serie di aggressioni e atti di violenza avvenuti di fronte agli esercizi commerciali.

Infine, intorno alle 22.46, un uomo di 24 anni è stato aggredito a Monza in via Borgazzi. Sul posto gtli uomini della questura di Monza per le indagini del caso, assieme a un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane al Policlinico.