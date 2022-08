Laghetto di Giussano, è allarme per la moria di pesci

Momenti di forte preoccupazione, presso il laghetto di Giussano, dove alcuni pescatori e frequentatori della zona si sono accorti che si sta verificando una moria di pesci, forse per asfissia, dalle prime ore del mattino di sabato 6 agosto. Non sono ancora chiare le cause di questo fenomeno.

Indagini in corso per comprenderne le cause

Della vicenda è stata informata la Polizia Locale, pronta ad intervenire anche con la Protezione Civile. Le indagini in corso mirano a fare luce sulla questione e su questa situazione che, come raccontano gli avventori del laghetto, è già accaduta in passato.