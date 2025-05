La targa di Cesarino coperta, la risposta del Comune di Ceriano: «Polemica sul niente»

Arriva la risposta della amministrazione comunale di Ceriano alla polemica sulla targa del senatore e storico sindaco di Lazzate Cesarino Monti “coperta”.

«Il cartello – spiega Thomas Nisi, assessore alla Comunicazione della lista di maggioranza Orizzonte Comune – è evidentemente un manifestino informativo con gli orari della mostra; essendo terminata l’esposizione è stato rimosso. Desolante che si continui a far polemica sul niente, una polemica alla quale proprio non vogliamo prestarci, proprio come la battaglia sul crocifisso della Lega locale».

Ceriano, l’assessore Nisi: «Polemiche sul niente come quella sul crocifisso»

L’assessore Nisi fa riferimento a un’altra controversia, innescata dall’ex sindaco e ora consigliere comunale di opposizione, Dante Cattaneo, durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Si era lamentato per l’assenza del crocifisso nell’aula, mentre l’attuale maggioranza ha mostrato che si trovava esattamente dove era sempre stato: «Proprio come durante la precedente amministrazione, a stampo leghista – dice l’assessore – ovvero dietro il telo del proiettore che, quando è abbassato per l’utilizzo, va a coprire la croce sacra».