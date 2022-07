La “Notte di luce” del santuario di Santa Valeria a Seregno

“Notte di luce, luci nella notte”, l’iniziativa all’ottavo anno da luglio sino a fine agosto, nel santuario di Santa Valeria a Seregno. Un momento per offrire a chi lo desidera un tempo di silenzio, di preghiera personale, di visita eucaristica, di incontro con la Madonna, di dialogo o confessione con un sacerdote. Il tempio rimane aperto dalle 21 alle 23.30 per rendere concreta la notte di luce, perché la luce manifesta la strada da percorrere. Una iniziativa avviata dal vicario parrocchiale don Giuseppe Colombo, anche negli anni precedenti ha dato buoni risultati.

La “Notte di luce” di Santa Valeria: il percorso di preghiera

“Molte persone che si accalcano sui gradoni del piazzale del santuario di Santa Valeria – ha detto don Colombo – dopo aver gustato un delizioso gelato del negozio che fronteggia il santuario, trovano anche un momento per la preghiera. Ho notato non solo seregnesi entrare, ma anche numerosi persone che provengono da cittadine limitrofe, che per curiosità o per fede svolgono il percorso che viene proposto”.

“O notte luminosa più del giorno”, che è l’inizio di un antico canto che si riferisce alla Pasqua di Gesù, è un po’ lo slogan dell’iniziativa. Chi entra in chiesa segue i punti luci accesi nel tempio buio che sono quest’anno i santi Pietro e Paolo, santa Rosa da Lima, san Domenico Savio, Teresa De Ahumada y Cepeda, san Clemente Romano, ogni punto in cui sono presenti le statue dei santi è evidenziato da luci. All’interno del santuario nella cappella dedicata a santa Caterina è esposta l’eucaristia per un momento di riflessione preghiera, un’occasione per lasciarsi raggiungere dalla luce della vita che è Gesù, il vivente. Al termine della visita alla chiesa, accanto al portone ci sono dei fogli per lasciare il proprio pensiero.